Wildplasser kiest verkeerde deur in Zwolle

Uitbater Zwols café probeerde vechtpar­tij te stoppen: 'Alles zat onder het bloed'

13:28 Twee Zwollenaren zijn vannacht gewond geraakt door een steekpartij bij of in Café Robbedoes aan de Voorstraat. Volgens de politie is er in het café gestoken. Maar eigenaar Wesley Robben weet wel beter: ,,Het gebeurde echt buiten''.