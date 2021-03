Wilgenbosje in IJssel bij Zwolle gekapt: ‘Ook de bevers protesteren’

Gaat PEC nou wel of niet het contract van Mike van Duinen verlengen?

18 maart Mike van Duinen (29) is een van de PEC-spelers van wie het contract dit seizoen afloopt. De Zwolse eredivisionist moet daarom voor 1 april duidelijkheid geven of ze met hem door wil of niet. Anders volgt automatische verlenging onder dezelfde voorwaarden.