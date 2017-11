William Dogger lijsttrekker Swollwacht

Beschermd wo­nen-in­stel­ling Zwolle eist ten einde raad uitzetting cliënt

17:52 Niemand wil het, maar misschien staat een 18-jarige bewoner van de regionale instelling voor beschermd wonen in Zwolle (RIBW) binnenkort op straat. Ten einde raad eiste de RIBW donderdag in kort geding de huisuitzetting van haar cliënt omdat hij niet te handhaven is.