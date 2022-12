Wim (82) herpakt zich na verlies vrouw en woning: ‘Terugkeer naar Kranenburg geeft rust’

Eind februari sloeg het noodlot ondubbelzinnig toe bij Wim Vlaanderen. Kort nadat zijn vrouw Anneke het leven liet als gevolg van kanker, verloor de Zwollenaar zijn woning als gevolg van brand. We spraken elkaar kort daarna bij hotel Van der Valk, zijn eerste opvangadres. Nagenoeg alles was hij kwijt, maar door het verlies van zijn vrouw kwam de brand minder hard aan, vertelde Vlaanderen toen. ,,Ik voel vooral berusting, aanvaard het lot. Het is maar stof.”

De oud-beheerder woonde decennialang op Kranenburg, de plek die hij als beheerder mede vorm gaf en vanuit die functie voor veel Zwollenaren een bekend gezicht. ,,Ik mis het heel erg, ga er geregeld heen om te wandelen”, zegt Van Vlaanderen. Hij verblijft momenteel in verzorgingscentrum Havezate, in Holtenbroek, een plek die hij in eerste instantie niet zag zitten. Op ‘een flatje’ wonen is voor het natuurmens pur sang een straf op zich.

,,Dit werd me aangeboden, maar heb ik geweigerd. Ik had Bronbeek in mijn hoofd (landgoed en tehuis voor oud-militairen in Arnhem, red.). Daar mogen alleen mensen wonen die op missie zijn geweest, zitten ze op je te wachten. Ik ben veteraan, diende in Nieuw-Guinea, was er al eens geweest. Daar heb ik een poosje gezeten, acht sterren hoor, je wordt op je wenken bediend. Je hebt daar een stam- en een leestafel. Aan de stamtafel wordt niet gelezen en aan de leestafel wordt niet gesproken.”

,,Ik wilde daar blijven tot mijn woning klaar is, maar viel tussen de regels, en nu zit ik hier”, vertelt hij in zijn kamer met uitzicht op de moskee. ,,Was ik eerst niet zo blij mee, maar je hebt er weinig last van hoor.” Een grote tv, orgel en kaart van Nieuw-Guinea domineren de kamer. ,,Onze laatste kolonie, ik heb daar als hospik gediend. Ben veel vergeten, maar als je ouder wordt, komen dingen terug. En ik speel veel op het orgel, dat ontspant, en ik heb geen buren.”

Hij schrikt nimmer wakker van de brand, zegt hij, hoeveel indruk het ook maakte. Die zondag rond half vijf ’s middags trokken wandelaars bij de oude dienstwoning op Kranenburg letterlijk aan de bel. Zijn schoorsteen rookte. ,,Ik dacht nog: het is maar schoorsteenrook, maar in een mum van tijd stond de brandweer bij mijn huis.” Door een rieten dak ging het akelig snel. ,,Het brandde als een fakkel”, zag Vlaanderen.

Het vooruitzicht op terugkeer naar zijn geliefde Kranenburg, geeft rust. ,,Het duurt nog lang, maar de onzekerheid is weg. Ze beginnen in februari met de bouw, er is een gebrek aan aannemers en materiaal. De muren zijn gestut. De aanbouw heeft geen schade, maar moet ontruimd worden, want ze gaan alles up to date maken. Nu liggen mijn spullen op diverse plekken, een garage, het tuinhuisje. Ik heb veel spullen gekregen, in dat opzicht ook veel gehad aan mijn broeders van de vrijmetselarij”, aldus Vlaanderen.

De Zwollenaar overleefde menig familielid, waaronder vrouw, zoon en kleindochter. Tussen neus en lippen door vertelt hij dat zijn broer van de week is overleden. ,,Ik heb zeven graven op Kranenburg gekocht, de laatste is voor mezelf”, vertelt de geboren Amsterdammer, die in de Watergraafsmeer zijn liefde voor begraafplaatsen ontwikkelde. ,,We wandelden altijd op De Nieuwe Ooster. Je hebt daar geen loslopende honden, daar ben ik ook fel op tegen”, aldus de met begraafplaatsen begane Vlaanderen, die Kranenburg met een arboretum, een bomentuin, zijn groene smoel gaf.

Praten over zijn passie lijkt voor Vlaanderen de manier om met flinke tegenvallers om te gaan. Zijn funeraire fascinatie leverde hem in 2019 zelfs een onderscheiding van het Duitse Uitvaartmuseum op. Als onvermoeibaar lid van landelijke stichting De Terebinth, die zich inzet voor dit stukje erfgoed, leidde hij Duitse delegaties langs bijzondere plekken in Nederland.

Wanneer Vlaanderen naar zijn vertrouwde stek terugkeert, is op dit moment niet duidelijk.

