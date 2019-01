Wim Kaasjager (1935-2019) maakte gynaecologie groot bij Isala

Tijdens zijn lange carrière, eerst in het Sophia ziekenhuis en later bij Isala zorgde hij er mede voor dat de afdeling gynaecologie werd uitgebreid met diverse specialisaties. Bijvoorbeeld ivf en perinatologie, de begeleiding van vrouwen bij zeer moeilijke zwangerschappen. ,,Slechts twee niet-academische ziekenhuizen in Nederland kregen dit soort uitbreidingen. Zwolle was daar één van en Kaasjager heeft daar een grote rol in gespeeld”, zegt zijn voormalige collega Hans Rethmeier.