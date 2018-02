Wim uit Zwolle is gefascineerd door de IJssel

,,Die luchten hier zijn fantastisch'', zegt hij terwijl hij verder de dijk oploopt ter hoogte van de Schellerbergweg. ,,Zo loop je onder een donkere wolkenlucht en breekt het ineens open en schijnt de zon. Weet je, zelfs in de winter als het 's ochtends nog donker is, is het hier fantastisch. Dan zie ik een uil overvliegen, hoor ik een boot die in de verte door het water trekt. De IJssel is een hele vriendelijke rivier. Heel anders dan de druk bevaren Waal en Rijn. De uiterwaarden zijn heel overzichtelijk. En de rivier toont zich telkens in een andere gedaante in elk jaargetijde.''