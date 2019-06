Wim Waanders hekelt opzet nieuw Zwols museum: ‘Hier krijg je spijt van’

Zo ingewikkeld is het toch niet? Een stad als Zwolle, met een rijke geschiedenis, verdient een volwaardig cultuurhistorisch museum. Een plek waar het verleden zichtbaar is en wordt toegelicht. Waar ze een ruime collectie beheren en presenteren en tegelijkertijd nieuwe stukken verwerven. Want er valt genoeg te vertellen en daar heb je nu eenmaal aansprekende objecten bij nodig, weet Wim Waanders (75). De bekende uitgever van kunstboeken, de man achter de boekentempel Broerenkerk, heeft het gemeentebestuur een lange brief geschreven. In de hoop het tij te keren. En ja. Deze ereburger van Zwolle is eigenlijk te laat. De discussie is al gevoerd. ,,Maar ik zou om een voor twaalf nog mijn vinger opsteken. Want hier krijg je spijt van.’’