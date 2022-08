Windesheim haalt schouders op over zorgdocent met ‘wappiedenkbeelden’: ‘Valt onder vrijheid van meningsuiting’

Bouw grote en omstreden biomassa­cen­tra­le in Zwolle van de baan: ‘Gemiste kans’

De bouw van een grote biomassacentrale in Zwolle - waar jarenlang protest en discussie over was - is van de baan. De gebroeders Henk en Paul Brouwer van Brouwer Biocentrale uit Balkbrug hebben de stekker uit het project getrokken nadat de belangrijkste energieafnemer is afgehaakt. ,,Met de huidige gasprijzen een heel domme keuze.”

