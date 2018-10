Windesheim is op een na beste grote hogeschool van ons land, zegt Keuzegids hbo 2019

Hogeschool Windesheim in Zwolle en Flevoland staat opnieuw op de tweede plaats in de Keuzegids hbo 2019. Vooral de technische opleidingen van Windesheim scoren erg goed. Ook vorig jaar was Windesheim de op een na beste grote hogeschool van ons land.

Saxion in Deventer en Apeldoorn staat op de zevende plek in de ranglijst van beste grote hogescholen. De gids is vandaag verschenen. Het Brabantse Avans staat al jaren op nummer één en laat de concurrentie dit jaar opnieuw achter zich.

Compliment

Windesheim is zowel voor werktuigbouwkunde als engineering een aanrader. Studenten in Zwolle delen de meeste complimenten uit, volgens de nieuwste editie van de Keuzegids. ,,De opleidingen zijn inhoudelijk sterk, met gedegen toetsing, goede docenten en veel aandacht voor vaardigheden zoals problemen oplossen en analytisch denken. Windesheim loopt bovendien met de loopbaan-voorbereiding aan kop. De opleiding staat veel in contact met de beroepspraktijk, en dat is voor de studenten echt een pluspunt'', aldus de hbo-gids.

Bij engineering was Vlissingen altijd een van de koplopers. ,,Maar het is dit jaar Windesheim die de beste resultaten haalt. De opleiding onderscheidt zich vooral met een inhoudelijk sterk en samenhangend programma. Die samenhang ontbreekt volgens de studenten bij andere opleidingen nogal eens'', zo wordt geconstateerd in de gids.

Aeres

Agrarische hogeschool Aeres in Dronten scoort een zesde plek op ranking van middelgrote hogescholen. Viaa in Zwolle staat eveneens op plaats nummer zes maar dan op de ranglijst van kleine hogescholen.

Viaa scoort opnieuw heel goed met Verpleegkunde. Deze opleiding is voor de zesde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste opleiding in de categorie Verpleegkunde. De studie mag ook het komende jaar het predicaat ‘Topopleiding 2019’ voeren.

,,De studenten van Viaa in Zwolle zijn positief over hun studie. Ze leren een kritische houding aannemen en problemen zelfstandig op te lossen. Ook de experts lieten zich meer dan gemiddeld lovend uit over Viaa”, aldus de Keuzegids.

Beoordeling