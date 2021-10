Windesheim is op een na beste grote hogeschool van ons land, zegt Keuzegids hbo 2022

Hogeschool Windesheim in Zwolle en Flevoland staat opnieuw op de tweede plaats in de Keuzegids hbo 2022. Ook vorig jaar was Windesheim de op een na beste grote hogeschool van ons land.

Saxion in Deventer en Apeldoorn staat op de achtste plek in de ranglijst van beste grote hogescholen, dat zijn er dertien in totaal. De gids is vandaag verschenen. Het Brabantse Avans staat al jaren op nummer één.

Windesheim doet het vooral goed op het gebied van recht en bestuur, economie en bedrijf, exact en informatica en techniek en ontwerp. Bij de hogeschool bevinden zich vooral tevreden studenten onder de opleidingen elektrotechniek, leraar natuurkunde, logopedie en ruimtelijke ontwikkeling. Met name zijn zij positief over de docenten en de sfeer.

Bestuursvoorzitter Henk Hagoort noemt het nieuws in een persbericht: ‘een fantastische pluim voor alle collega’s. De coronaperiode zorgde ervoor dat niet altijd gemakkelijk was het contact met studenten te onderhouden, maar onze docenten in Zwolle en Almere hebben binnen de beperkingen ontzettend hun best gedaan. En dat wordt herkend.’

Topopleiding

Dit jaar krijgen dertien Windesheim bacheloropleidingen en één associate degree-opleiding het predicaat ‘topopleiding’. Zij hebben een score van 75 punten of hoger en worden hoger beoordeeld dan het landelijke hbo-gemiddelde, dat op 60 punten ligt. Het predicaat ‘topopleiding’ gaat in Zwolle naar de opleidingen: Civiele Techniek, Elektrotechniek, Finance & Control, Global Project and Change Management, Human Resource Management, Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding, LVO Natuurkunde, LVO Wiskunde, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Technische Bedrijfskunde.

In Almere kregen de volgende opleidingen het predicaat: Logopedie en Ruimtelijke Ontwikkeling en de Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional.

Beoordeling

Een groot deel van het oordeel in de Keuzegids is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die begin 2021 werd afgenomen onder duizenden studenten.

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids en beoordeelt elk jaar alle hbo-opleidingen in Nederland. De beoordeling is gebaseerd op een combinatie van studentenoordelen, studiestatistieken en oordelen uit visitatie- en accreditatierapporten.