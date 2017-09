Windesheim scoort opnieuw hoog in Keuzegids HBO

'Voor het vierde jaar op rij is de kwaliteit van de opleidingen bij hogeschool Windesheim gestegen', aldus het persbericht. 'In het onderzoek van Keuzegids HBO scoort Windesheim 67,5 punten: twee punten hoger dan afgelopen jaar. Daarmee is Windesheim qua aantal punten de grootste stijger in de categorie grote hogescholen en net als afgelopen jaar de op één na beste grote hogeschool van Nederland'.

Dertien 'topopleidingen'

Liefst dertien opleidingen van Windesheim krijgen van Keuzegids HBO het zegel ‘topopleiding’, zeven meer dan vorig jaar. In Zwolle zijn dit de opleidingen Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit, Elektrotechniek, Civiele Techniek, Bouwkunde, Global Project & Change Management, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie en de lerarenopleidingen Natuurkunde, Scheikunde en Lichamelijke Opvoeding. In Almere betreft het de opleidingen Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit, HBO-ICT, Communicatie en Commerciële Economie.

Met name de technische opleidingen van Windesheim scoren erg goed: acht van de negen onderzochte opleidingen staan in de top drie van de landelijke vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Directeur Josephine Woltman Elpers: ‘We scoren al jaren erg goed met onze techniekopleidingen. Onze kracht zit in de korte lijnen die we hebben. Niet alleen tussen studenten en docenten, maar ook tussen medewerkers onderling. Doordat we veel contact met elkaar hebben en van elkaar weten wat er speelt, kunnen we studenten optimaal ondersteunen.’