Windesheim stelt aannemer aansprakelijk voor foute vloer

Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft bouwbedrijf Trebbe aansprakelijk gesteld voor de problemen met gebouw X. Het pand is sinds oktober buiten gebruik, nadat was gebleken dat de vloeren niet in orde zijn. Het wachten is nu op een plan van aanpak voor herstel.

Trebbe was destijds hoofdaannemer en realiseerde het pand samen met Hegeman. Windesheim is nog in overleg met de aannemerscombinatie maar heeft Trebbe al wel formeel aansprakelijk gesteld, bevestigt woordvoerder Lex Kloosterman van de hbo-instelling. Adjunct-directeur Geert Klein Lebbink van Trebbe Oost&Noord wil niet reageren.

De kosten van het herstel zijn nog onbekend, maar Windesheim heeft daarnaast al tussen de 700.000 en 800.000 euro aan bijkomende kosten moeten maken: verhuizingen, interne verbouwingen en het huren van externe ruimtes en parkeerplaatsen.

Verontrustend

X zit sinds medio oktober op slot. In de nasleep van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven kwam naar voren dat ook het Zwolse gebouw niet aan de normen voldoet. Het X-gebouw is weliswaar zeven jaar lang probleemloos gebruikt, maar uit een bouwtechnisch onderzoek bleek dat er zwakke plekken in de vloeren zitten. De hechting tussen gestort beton en vloerplaten is niet in orde en op de naden tussen de vloerplaten staat veel druk doordat de vloeren tot wel vijftien meter overspannen. Proefboringen gaven zo'n verontrustend beeld dat het gebouw per direct dicht ging in afwachting van een oplossing.

Die is nog niet gevonden, meldt de hogeschool nu. ,,Landelijk wordt er onderzoek gedaan, onder andere door TNO maar ook door constructeurs, wat mogelijke oplossingen zijn. Dit is bijna afgerond. Vervolgens moet onze constructeur deze vertalen naar onze situatie'', stelt Kloosterman. Daarna moeten zowel de hogeschool als aannemerscombinatie Trebbe/Hegeman akkoord gaan met de gekozen aanpak.

Tevreden