Per studiepunt betalen

Normaliter betalen voltijds studenten 2000 euro collegegeld per jaar, of ze nu het hele programma volgen of niet. Bij het flexstuderen betalen ze per studiepunt waardoor ze hun eigen tempo kunnen volgen. Wie een eigen bedrijf heeft, mantelzorger is of door een beperking niet in staat is het volledige programma te volgen kan daar baat bij hebben. Overigens geldt per studiepunt wel een 'opslag' van 15 procent voor administratiekosten. Ook hebben de student geen onbeperkte flexibiliteit. Per semester moeten ze vooraf vastleggen welk onderwijs ze afnemen en betalen ze daarvoor.