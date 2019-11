Windesheim wint Europese prijs voor ‘meest creatieve en inspirerende’ ondernemersinitiatief

Green PAC iLab was een van de 260 geselecteerde initiatieven voor de prijs. De jury omschreef het initiatief van Windesheim in Zwolle en NHL Stenden in Emmen als het meest creatieve en inspirerende ondernemersinitiatief van Europa.

Green PAC iLab is een initiatief van hogescholen Windesheim en NHL Stenden in Zwolle en Emmen. Green PAC biedt hulp aan startende ondernemers die een (kunststof) productidee verder willen ontwikkelen en vermarkten. Ze mogen drie jaar tegen een kleine vergoeding gebruik maken van alle faciliteiten van Green PAC: een bedrijfsruimte, begeleiding door coaches, zij mogen gratis masterclasses en workshops volgen en hebben toegang tot een netwerk van professionals.

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering EEPA bestaat sinds 2006 en wordt georganiseerd door de Europese Commissie.

De jury was vooral onder de indruk van de manier waarop Green PAC iLab startende ondernemers ondersteunt en begeleidt. Windesheim doet dat via het lectoraat Kunststoftechnologie, Stenden via het lectoraat Duurzame Kunststoffen. Green PAC laat, zegt de jury, in de praktijk zien dat ze succesvol bijdraagt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie ondernemers voor wie duurzaamheid en circulaire economie belangrijk is.

Greenpac bestaat al sinds 2013 en hielp in t0taal 45 ondernemers.