Volgens lector Nicolette Schipper - van Veldhoven kan het vergelijken van verhalen van slachtoffers leiden tot het ontdekken van patronen. ‘Deze patronen willen we doorbreken met een nog te ontwikkelen preventiebeleid. Samen kunnen we een verschil maken op het sportveld door ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ons doel is om te achterhalen hoe we misbruik in de sport kunnen voorkomen. Hoe kunnen we dat beter doen dan naar het verhaal van de slachtoffers zelf te luisteren?’, zegt zij in een persbericht van de hogeschool.