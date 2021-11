Windmolenwieken worden oeverbeschoeiing: Onderzoeker Windesheim in Zwolle wint prestigieuze prijs voor praktijkonderzoek naar hergebruik kunststoffen

Eerder deze week werd al bekend dat Margie Topp, lector Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim, de Deltapremie won voor haar baanbrekend onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’. Donderdag werd op een congres bekendgemaakt dat het lectoraat nog een prestigieuze prijs in de wacht sleept. Ook de RAAK-award voor het beste praktijkonderzoek van hogescholen gaat naar de onderzoeksgroep. Ditmaal valt associate lector Albert ten Busschen in de prijzen voor zijn onderzoek naar het hybride hergebruik van kunststoffen.

Autobanden en windmolenwieken

Met de Deltapremie – uitgereikt in het bijzijn van minister Van Engelshoven van OCW – wil het lectoraat de nog nauwelijks te recyclen berg afgedankte autobanden gaan bedwingen. Jaarlijks bereiken wereldwijd 1,5 miljard autobanden het einde van hun levensduur. Daar kan niets mee gedaan worden, omdat het rubber ‘vernet’ is, waardoor het niet meer terug te brengen is tot een herbruikbare grondstof.

Tienduizend euro

De RAAK-jury is ‘onder de indruk van de brede range van moeilijk te recyclen producten waarop de methodiek van Ten Busschen en zijn team kan worden toegepast.’ Ten Busschen: ,,De RAAK-award sámen met de Deltapremie in precies dezelfde week is een prachtige erkenning voor het onderzoek van het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim en een stimulans om via ons onderzoek blijvend bij te dragen aan een duurzamere wereld, waarin we een stuk slimmer met kunststoffen omgaan.”