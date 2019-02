Winkel aan Assendorperstraat in Zwolle overvallen, deel buit ligt op straat

Minder inbraken in Zwolle, maar explosie in december

9:12 Opnieuw is er minder ingebroken in Zwolse huizen, zo blijkt uit cijfers over 2018. In totaal registreerde de politie vorig jaar 156 woninginbraken, tegen 164 inbraken in 2017. Dat er sprake is van een nipte daling heeft vooral te maken met december, toen er explosief veel werd ingebroken.