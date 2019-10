Winkelcentrum Zwolle is boombeugels beu na ‘bijna elke dag’ een botsing

Van der Capellen krijgt nieuwe school op huidige plek in Holten­broek

14:57 Middelbare school Van der Capellen krijgt nieuwbouw op de huidige plek in Holtenbroek. De wijk Stadshagen als vestigingslocatie is afgevallen. De exacte bouwkosten zijn nog niet bekend, maar die zullen in ieder geval hoger liggen dan de geplande 14 miljoen euro. Directeur Tom Versteeg hoopt vanaf 1 augustus 2022 te kunnen starten in de nieuwe school.