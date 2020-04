Winkeldief betrapt in supermarkt Zwolle: gewonde verdachte tijdens vlucht gepakt

In de Coop supermarkt aan de Vechtstraat in Zwolle is vanavond een winkeldief op heterdaad betrapt. Bij zijn vlucht kwam de jongeman ten val en liep daarbij een hoofdwond op. Daarop is hij er bloedend vandoor gegaan, maar hij kon even later in de buurt aangehouden worden.