Winkeldief gepakt na stelen broek: en dat was niet het enige dat-ie vandaag in Zwolle had uitgevreten

Iets voor de winkeldiefstal kwamen de politiemensen af op een verdachte situatie. Daar werd duidelijk dat er een aanranding had plaatsgevonden. Naar de vermoedelijke dader hoefde de agenten niet lang te zoeken.

De politie hield aan het eind van de middag een verdachte aan voor de diefstal van een prijzige spijkerbroek. De broek van 119 euro was afkomstig uit een kledingwinkel. Op het bureau ontdekten de agenten dat de verdachte ook betrokken was bij de aanranding die iets voor de diefstal plaatsvond. Hoe dit precies duidelijk werd laat de politie in het midden.