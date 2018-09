Winkeldieven door buurtbewoners klemgereden in de Aa-Landen

Aldi bevestigt desgevraagd dat er 'een voorval' is geweest waarbij de politie is in geschakeld, maar verwijst naar de politie voor meer informatie. Laetitia Gruwel, woordvoerster Aldi: ,,Zij hebben de zaak in onderzoek, verder zegt Aldi er niets over. Dat doen wij nooit, daar zijn wij niet voor.''

Een politiewoordvoerster meldt: ,,Er is een winkeldiefstal geweest en met behulp van omstanders is de auto met de dieven klemgereden. Wij hebben twee verdachten van 27 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats kunnen aanhouden.'' Over de buit, de herkomst van de auto en mogelijk twee voortvluchtigen wil de politie niets zeggen. ,,Wij doen verder geen mededelingen over deze zaak zolang het onderzoek in volle gang is.''