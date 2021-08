Winkelend publiek speelt hoofdrol in Zwolse theatervoorstelling (zonder dat ze het door hebben)

In de voorstelling Hier kun je niet omheen toveren de zussen/performers Anne (22) en Lieke (23) van der Vegt een winkelstraat om tot muziekstuk. Met een compositie die wordt bepaald door de bewegingen van voorbijgangers. Deze week te zien en ervaren in Zwolle.

Jullie hebben stoute plannen, vertel.

,,De komende twee dagen toveren we een leegstaand winkelpand aan de Oude Vismarkt om in een theater, waar voorbijgangers onbewust een grote rol in spelen. Het publiek kijkt daarbij via de etalage naar buiten en de winkelstraat is eigenlijk de echte speelvloer. De bewegingen van de voorbijgangers begeleiden wij met muziek, zij vormen als het waren de noten van onze compositie, en we voegen woorden toe aan hun gedachten.”

Jullie noemen dit zelf installatie-theater. Wat is dat?

,,Een kruisbestuiving van meerdere kunstvormen, in dit geval ervaringstheater, muziek en beeldende kunst, waarmee je iets nieuws maakt en een nieuwe manier van kijken introduceert. Het is een experimentele vorm van theater, waarbij wij aan de haal gaan met de realiteit. Wat is echt, wat is theater. Hiermee willen we de schoonheid van het alledaagse omarmen en ons publiek dit laten inzien. De stad en haar bewoners en bezoekers vormen het koor en we geven iedereen daarin een stem. De boodschap van de voorstelling is dat schoonheid in jezelf zit.”

Wat is de aanleiding tot deze voorstelling?

,,We doen dit onder de vleugels van Zwolse Theaters. Eind deze maand voeren we deze voorstelling nogmaals op als onderdeel van het NEST-Festival (28 en 29 augustus). Daarbij krijgen drie jonge theatermakers gelegenheid om hun werk te tonen. Het afgelopen jaar hielden deze theatermakers, waaronder Lieke, een residentie bij Werkplaats Zwolse theaters, waarbij ze onderzoek deden naar de stad en haar bewegingen en dit uitwerkten tot een voorstelling.”

Wat merken voorbijgangers van hun rol als acteur?

,,Door de weerspiegeling van het glas heeft niet iedereen in de gaten dat’ie wordt bekeken. We zijn al twee weken aan het repeteren en merkten dat sommige het wel door hebben. De een duikt weg, anderen stelen de show, bijvoorbeeld door iets in de microfoon te roepen die buiten staat.”

Hoeveel mensen kunnen jullie kwijt?

,,We hebben een tribune met 30 plaatsen. De voorstelling duurt 30 tot 40 minuten en de entree kost 5 euro, er zijn nog kaarten voor de komenden twee dagen verkrijgbaar.”

Werken jullie als zussen vaker samen?

,,Ik ben vorig jaar afgestudeerd als performer aan de Toneelacademie Maastricht, Anne studeert daar nu nog voor regie. Het is onze eerste productie, los van wat we voor onze opleiding hebben gemaakt. Na mijn opleiding ben ik teruggekeerd naar Zwolle om mijn kunstenaarschap op te bouwen. We willen voor opschudding zorgen in de binnenstad, iets maken wat de mensen nog niet kennen, dus je gaat zeker vaker van ons horen. Buiten ons werk hebben we een bijzondere zussenrelatie. We zijn elkaars beste vriendinnen en delen dezelfde passies.”

De voorstelling Hier kun je niet omheen is vandaag (dinsdag) en morgen te beleven aan de Oude Vismarkt in Zwolle en 3 en 4 september in Heerlen.