Winkeliers balen van zondagsrust op oudjaarsdag

Fietsenwinkel Riesewijk en deuren- en sleutelspecialist Haverkamp worden vlak voor de jaarwisseling steevast omgeturnd tot ‘Vuurwerkplein Deventer’. Honderden Deventenaren staan op oudejaarsdag traditiegetrouw in de rij om er hun vuurwerk aan te schaffen. ,,Maar dit jaar zijn we op Oudejaarsdag gesloten”, zegt eigenaar Wout Brouwer. ,,Jammer, het is niet anders. Het is toch een beetje folklore: vader en zoon die op 31 december nog even een vuurwerkpakketje komen uitzoeken. Op oudejaarsdag draaien we ook verreweg de hoogste omzet. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik ben niet bang dat we dit jaar veel omzet verliezen. Op zondag zijn we dan wel dicht, maar op zaterdag gaan we ’s avonds lekker lang door. Dan maken we er een hele happening van met allerlei extra’s. Tot een uur of negen of tien. Zo houden we de schade beperkt.”