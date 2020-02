Winkeliers vrezen coffeeshop ‘om de hoek van de P.C. Hooft van Zwolle’

Met de consternatie rond de Vechtstraat nog vers in het geheugen is het niet vreemd dat bewoners en ondernemers rond de Rodeleeuwsteeg wat voorzichtig reageren. Dat de overlast in dat eerst geval is uitgebleven, maakt voor de buurt niet uit. ,,De geplande coffeeshop zit in een wat duistere steeg. Waar ook nog probleemjongeren wonen. Is dat niet de kat op het spek binden’’, vraagt Sonja van Heavy Stuff aan de Oude Vismarkt zich af.