Winkelpersoneel overmeestert dieven in Zwolle

Zwols bruidspaar vergat ‘bevangen door liefde’ vergunning aan te vragen voor feest Noorder­kolk

11:00 Als eigenaar van een beveiligingsbedrijf had de Zwolse Martijn moeten weten dat zijn bruiloft bij de Noorderkolk bij Zwolle niet was toegestaan. Dat staat in een stevige evaluatie van de kwestie waarover de Stentor beschikt. Het stel trouwde eind juni midden in een natuurgebied en dat had nooit gemogen. Het bruidspaar wist dat en zette toch door: ‘Wellicht bevangen door de liefde’.