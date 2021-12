Winkels dicht, binnenstad saai? In Zwolle vanaf vanavond niet meer: ‘Ontdek een heel andere kant van de stad’

Lodewijk Jan (56) overlijdt na verwoesten­de brand in Zwolse woning: ‘Hij heeft zijn katten gered’

De 56-jarige Lodewijk Jan uit Zwolle is alsnog overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een brand in zijn huis aan de De Ruyterstraat, afgelopen november. Zijn zus Jacqueline was erbij toen haar broer zondag ‘rustig insliep’. ,,Terwijl ik hem vasthield, zei ik tegen hem dat hij het goed had gedaan. Dat hij zijn katten had gered.”

