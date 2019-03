Winkels in Diezerstraat Zwolle gesloten vanwege onderhoud aan energienet

Zwolse VVD windt zich op over houding college rond taalwet

14:54 De Zwolse VVD-fractie is niet te spreken over de manier waarop haar eigen college van B en W omgaat met de liberale zorgen over de taaltoets voor bijstandsgerechtigden. Raadslid Annemee van de Klundert wil van GroenLinks-wethouder Klaas Sloots duidelijkheid over de manier waarop de gemeente omgaat met de landelijke taaleis.