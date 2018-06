Winkels, woningen en horeca in uitgebreid wijkwinkelcentrum Stadshagen

Terrassen

Tal van partijen hebben afgelopen maanden hun zegje gedaan over de toekomst van het winkelhart. Ondernemers, de wijkstichting, de eigenaar van het centrum en woningcorporaties gaven hun visie op de uitbreiding. Ook is een klankbordgroep in het leven geroepen. Gemene deler is dat het centrum goed bereikbaar moet zijn en plek moet bieden aan terrassen. Ook is meermaals gevraagd om een goedkope supermarkt als Lidl of Aldi.

Aanbesteding

De gemeente heeft nu een programma van uitgangspunten opgesteld waarin staat dat de uitbreiding een 'groene verblijfsplek' moet worden met in het hart een plein. Nu volgt de aanbestedingsfase. Vijf marktpartijen mogen een visie opstellen, waarna er drie geselecteerd worden om een schetsplan uit te werken en een bod op de grond te doen. Naar verwachting is in maart 2019 duidelijk wie er in het gebied aan de slag mag gaan. De bouw kan in 2020 starten, waarna twee of drie jaar later het project wordt afgerond.