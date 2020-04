Winkelwoede blijft uit bij heropening Ikea in Zwolle: ‘Het is nu even geen dagje uit voor het hele gezin’

Video Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus weer open: winkelen op afspraak blijkt sleutel tot veilig shoppen

11:00 De drukte verspreiden en zoveel mogelijk mensen helpen. Dat is het idee achter het ‘private shopping’-systeem dat sinds deze week gebruikt wordt bij Kringloop Zwolle - met twee vestigingen in de stad - en de kringloopketen Noggus&Noggus in Dalfsen, Ommen, Hasselt en Staphorst. ,,We wilden op een veilige manier weer open en dat lijkt zo te lukken.”