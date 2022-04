Winnaars ChristenUnie en GroenLinks in Zwolle kiezen voor D66 en CDA; VVD valt na jaren buiten de boot

Winnaars van de verkiezingen in Zwolle ChristenUnie en GroenLinks willen een coalitie vormen met D66 en CDA. Verkenner Arie Slob adviseert hen dan ook zo snel mogelijk te beginnen met inhoudelijke onderhandelingen die tot het vormen van een coalitie moeten leiden. De VVD lijkt daardoor na jaren weer gedwongen tot een rol in de oppositiebanken.

Dat ChristenUnie en GroenLinks als de twee grootste partijen aan zet waren, daarover was iedereen het wel eens. Ook bij Arie Slob, aangesteld als verkenner, ontstond dat beeld na gesprekken met afgevaardigden van alle tien politieke partijen. Om vervolgens tot een coalitie te komen die een ruime meerderheid heeft in de gemeenteraad, moesten daar nog twee partijen bij.

Vrijdag werd al bekend dat Slob daarom met D66, VVD, CDA en PvdA nogmaals om tafel ging. ,,Om te zien of er blokkades waren. Richting andere partijen, of met betrekking tot de inhoud. Die waren er niet. Daardoor zaten we in de luxe situatie waarbij je uit vier partijen kan kiezen, terwijl er maar twee nodig zijn.’’

ChristenUnie en GroenLinks sliepen er een nachtje over en kozen zaterdag allebei voor een samenwerking met D66 en CDA. Die partijen hebben samen 22 van de 39 zetels in de gemeenteraad. De gesprekken tussen het kwartet moeten nog wel succesvol afgerond worden, waarschuwt Slob: ,,Dat is geen minor detail.’’

Eensgezind stadsbestuur

ChristenUnie en GroenLinks denken met D66 en CDA te kunnen komen ‘tot het eensgezinde stadsbestuur dat Zwolle nu nodig heeft’. In een gezamenlijke verklaring stellen zij verder: ,,Een stadsbestuur van partijen die geloofwaardig en consequent kiezen voor duurzame oplossingen samen met inwoners en ondernemers, die kiezen voor kansengelijkheid en inclusiviteit, het verbinden van stad en buitengebied en het algemeen belang voorop stellen.’’

Quote Met deze combinatie doen we recht aan de verkie­zings­uit­slag

En: ,,Komende jaren is het nodig dat de grote opgaven worden opgepakt door een gebalanceerde coalitie met een gedeeld fundament, die vanuit de inhoud aan de slag gaat met de grote opgaven en met een goede relatie in de regio en Den Haag. Met deze combinatie doen we recht aan de verkiezingsuitslag en kunnen we aan de slag met de grote uitdagingen waar we voor staan door de groei van Zwolle.”

Ervaring valt weg

Door de keuze van de twee winnaars van de verkiezingen lijkt de VVD na jaren weer gedwongen tot een rol in de oppositiebanken. D66 en CDA beginnen bovendien met een vrijwel volledig nieuwe fractie aan de nieuwe raadsperiode. ,,Er valt zeker wat weg aan ervaring’’, erkende Slob. ,,Maar het is niet aan mij als verkenner om een inhoudelijke weging te maken. Uiteraard weten de partijen die met en over elkaar spreken hoe de samenstellingen zijn.’’

Slob adviseert de vier beoogde coalitiepartijen om zo snel als mogelijk tot een compact coalitieakkoord te komen. De kans is groot dat hij zelf een rol zal spelen in de formatie. ,,Het is niet aan mij om daarover te communiceren, maar ik sluit niet uit dat u mij nog vaker tegenkomt.’’

Met Slob (60) is een zeer ervaren politicus gestrikt om te komen tot een nieuwe coalitie in Zwolle. Tot voor kort was hij onderwijsminister en Slob heeft bovendien veel kennis van Zwolle en de lokale politiek. De oud-directeur van het Historisch Centrum Overijssel woont sinds de jaren tachtig in de stad en was lange tijd zelf lid van de gemeenteraad van Zwolle.

