Winnaars GroenLinks en FvD buitenspel in coalitiegesprekken provincie Overijssel

‘Wehkamp women’ scoren met wereldhit van Billy Joel

14:34 Wehkamp scoort momenteel met het nummer ‘She’s always a woman’. De bewerkte wereldhit van Billy Joel wordt gezongen door elf vrouwen en dient ter ondersteuning van een nieuwe tv-commercial. Het online warenhuis uit Zwolle heeft inmiddels een langere, nieuwe versie laten opnemen en uitgebracht. Want: ,,De vraag is enorm.’’