Winteraccessoires vliegen over de toonbank

Bij een gevoelstemperatuur van min vijftien is kan je niet zonder muts de straat op. Daarom was er vandaag, de koudste dag van het jaar, een ware run op sjaals, mutsen en handschoenen. Daarvan is bijna niets meer over bij de Zwolse winkels.

Door de kou bleven veel mensen weg uit de tochtige winkelstraten. Wat opviel waren de aanbiedingen van winteraccessoires op de ramen van winkels. De mensen die je tegenkwam in het centrum waren dik ingepakt. Zo ook de drie dames van de familie Feberwee. Met laagjes kleding, mutsen en handschoenen lopen zij door de Diezerstraat. ,,Wij zijn volledig voorbereid, deze koude dag gebruiken wij om het winkelend publiek te mijden." Uit de verhalen van winkeliers bleek dat niet iedereen zo goed bedacht was op de kou.

Last-minute

Veel mensen hebben nog last-minute gereageerd op het strenge winterweer. Dit geeft Angelique Nijhuis, van Van Beek Lederwaren in het centrum ook aan.,,Er is veel doorheen gegaan. Heel veel handschoenen zijn uitverkocht. Zelfs grote maten hebben we niet meer. Bij andere winkels zoals OP=OP Voordeelshop ging het ook hard. Ondanks de grote levering is de voorraad er bijna doorheen. ,,Er zijn alleen nog one-size handschoenen over", geeft Joy Overbosch aan.

Niet elke winkel was bedacht op de grote vraag naar de accessoires. ,,We hadden nog wat mutsen en handschoenen liggen. Toen de kou eraan kwam hebben we het in de winkel gelegd", zegt Ruben Frederiks, van Sport-Inn Zwolle. ,,Mensen komen even binnen en nemen het mee. Het is een win-win situatie. De mensen zijn blij en wij zijn er vanaf."

Restjes