Winterbanden eronder? 'Kom volgende week maar terug'

,,Maar die kunnen we niet gelijk helpen. Wij zitten de komende anderhalf, twee weken al vol'', zegt Wesley van Duuren van Tyre Point Zwolle. ,,Maar ja, het zijn veelal klanten die hier hun winterbanden in de opslag hebben, dus we proberen ze wel tegemoet te komen. We kijken nu of we ook afspraken in de avond kunnen plannen om het op te vangen.''

Lekke band

Bij Marion Kalverhaar, eigenaar van Profile Tyrecenter Kalvenhaar, is het niet anders. ,,Het was al druk, maar er komen ook mensen die denken dat ze à la minute geholpen kunnen worden. Dat is zo jammer. Als het sneeuwt denken ze er pas aan. Da's elk jaar hetzelfde, daar verandert niets in. We kunnen kijken of we zo snel mogelijk kunnen helpen, maar we hebben al veel afspraken. We moeten wel prioriteiten stellen. Niet dat particulieren niet belangrijk zijn, maar we hebben ook veel zakelijk verkeer en we hebben de gemeentelijke voertuigen, zoals de strooiwagens van de ROVA. Als die een lekke band hebben gaan ze wel voor.''

Aanpakken

,,Het is razend druk'', zegt ook Gerrit Rook van Profile Tyrecenter in Kampen. ,,Je probeert wat te regelen als mensen nu bellen, maar dat lukt niet altijd. De planning staat al weken vol. Het is echt aanpakken. We proberen iedereen zo goed mogelijk te bedienen, maar het houdt een keer op.'' Ook hij kijkt niet op van de plotselinge belangstelling. ,,Het is net als met de apk. De één is keurig op tijd, de ander meldt zich pas de dag voordat de apk afloopt.''

All seasonbanden