Winterdrukte bij Zwolse garages valt nog mee

Daklozenopvang Zwolle zoekt handschoenen voor zijn gasten

10 december Bij daklozenopvang de Herberg in Zwolle is dringend behoefte aan handschoenen voor mannen. ,,Er waren vanavond meerdere cliënten die kwamen vragen of we misschien handschoenen voor ze hadden, omdat het zo koud is. En die hebben we niet voor ze", zegt Jorien Hulsman, woordvoerder van de Herberg.