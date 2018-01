Winterstorm vol twijfels: problematisch of huis-tuin-en-keukenstorm?

Schade

Aan de kust worden daarom windstoten van 100 tot 150 kilometer per uur voorspeld. Een flinke marge, die Klaassen ook hanteert in zijn voorspellingen voor Overijssel, Gelderland en Flevoland. ,,Hier zijn windstoten van 100 kilometer per uur absoluut niet uitgesloten, maar het kan ook 80 of meer dan 120 per uur worden. Dan praat je echt over een verschil tussen een huis-tuin-en-keukenstorm en een krachtige storm die onherroepelijk schade zal veroorzaken.’’