Wintertijd in Zwolle: een uurtje extra of toch niet?

In 1977 is zomertijd bedacht om energie te besparen. Daarvoor leefden we dus altijd in wintertijd. Maar door deze verandering van tijd wordt je biologische klok verstoord. Daardoor zijn veel mensen moe. In dit artikel van de Stentor kun je alles lezen over wat de verandering van zomer- en wintertijd met je doet.

Zwollenaren weten wel wat ze met dit extra uurtje gaan doen. Lekker lang gamen op zaterdagnacht of een uurtje extra slapen. De meeste mensen die de Stentor vroeg naar de wintertijd, hebben er helemaal geen last van. ,,Het is wel weer even wennen, want het is ’s avonds eerder donker, maar verder heb ik er geen problemen mee’’, zegt Anton Brekelmans, een voorbijganger in het centrum van Zwolle.