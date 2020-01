Wisselende reacties op plan voor #Opgezwolle-letters: ‘Klinkt als ziek of obesitas’

Landelijk onderzoek naar suïcide onder jongeren vindt oorsprong in Zwolle en Wezep

11:30 Jongeren die in 2017 door zelfdoding om het leven kwamen, waren in de gezondheidszorg in een vicieuze cirkel beland. Dat blijkt uit een landelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van suïcides onder tieners in dat jaar. Hulpverleners zouden beter en anders moeten samenwerken, concluderen de onderzoekers. In Zwolle gebeurt dat al, in Harderwijk wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak die als voorbeeld voor andere Gelderse gemeenten moet gelden.