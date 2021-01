Witte bakwagen met laadklep ramde kunstwerk De Boog in Stadshagen

De nacht van 9 op 10 januari reed een automobilist het kunstwerk aan: een grote boog die over het Twistvlietpad in Stadshagen staat. Buurtbewoners hoorden ‘s nachts een harde knal, meldt wijkagent Maarten van Esch in een tweet. Het is niet de eerste keer dat het kunstwerk van de Britse beeldhouwer Thom Puckey vernield is. In 2007 reed er ook al een automobilist tegen de boog op. De dader werd nooit gevonden.