Witte rook uit provinciehuis Overijssel: formatie start mét Forum voor Democratie

Volgens de Overijsselse informateur Geert Jansen, die de afgelopen weken een uitgebreide verkenning deed, is een coalitie met de vijf genoemde partijen het meest kansrijk voor de provincie. Nieuwkomer en grote winnaar Forum voor Democratie wordt vooralsnog in zeven provincies overgeslagen, maar zit Overijssel stevig aan tafel.

FvD-lijsttrekker Johan Almekinders is dik tevreden over de tot nu toe gevoerde gesprekken. ,,Het heeft veel tijd gekost om als nieuwkomer het vertrouwen te winnen van de andere partijen. Ik ben blij dat het gelukt is. Wij zijn een constructieve partij, maar het kostte veel moeite om dat aan anderen over te brengen. Met ons valt prima zaken te doen. We zijn zeker niet van plan om even op de Eerste Kamer te stemmen en vervolgens als spookleden door het leven te gaan. We hebben vertrouwen in de formatie.’’

Oud-SGP’er kandidaat-gedeputeerde

Almekinders wordt zelf geen gedeputeerde, zijn partij schuift oud-wethouder van Staphorst Sytse de Jong (SGP) naar voren. ,,Sytse past perfect bij ons. Hij is een gedegen bestuurder die de provincie verder zal helpen. Een bescheiden en kundige bestuurder die er niet voor eigen gewin gaat zitten..’’

Kandidaat-gedeputeerden Een aantal gedeputeerden zal bij een geslaagde formatie terugkeren. ChristenUnie en VVD willen ook de komende vier jaar met de huidige gedeputeerden Bert Boerman (ChristenUnie) en Monique van Haaf (VVD) aan de slag. Zij zijn als kandidaat naar voren geschoven. Ook Eddy van Hijum (CDA) blijft waarschijnlijk op zijn post, al bevestigt hij dat zelf nog niet. Forum voor Democratie kiest voor oud-wethouder van Staphorst Sytse de Jong (SGP). De PvdA gaat voor oud-Statenlid in Overijssel Tijs de Bree.

Complexe situatie

CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum, die vanaf het begin sceptisch tegenover ‘grote onbekende’ FvD stond, heeft vertrouwen. „Na de verkiezingen was er best een complexe situatie”, zegt Van Hijum. „Het signaal van de kiezer wilden we serieus nemen en daarom op z’n minst onderzoeken wat Forum voor partij is en wat ze willen in de provincie. Inmiddels is er zoveel vertrouwen dat we de onderhandeling aan willen. Forum heeft laten zien bereid te zijn in ons en de andere partijen te investeren.”

Bart Krol formateur

CDA’er Bart Krol, voormalig gedeputeerde van provincie Utrecht, zal in Overijssel als formateur de besprekingen leiden. Volgens Van Hijum is hij ‘enthousiast, daadkrachtig en bevlogen’ en daarmee geschikt om de formatie te leiden.

Ook VVD-lijsttrekker en kandidaat-gedeputeerde Monique van Haaf is positief gestemd. ,,De VVD gaat met een goed gevoel formeren. De partijen zitten niet overal op één lijn, maar er is voldoende vertrouwen dat we eruit kunnen komen. We iedereen uitgebreid gesproken, je leert elkaar kennen.’’Van Haaf wil zo snel mogelijk aan de slag. ,,Nog even goed de koppen bij elkaar steken en dan snel beginnen.’’

Bruggen slaan

Bij het onderhandelen over een coalitieakkoord zijn nog wel wat bruggen te slaan, stelt lijsttrekker Annemieke Wissink van de PvdA. Het grootste struikelblok daarbij is de energietransitie en het klimaatakkoord. „Er is maar een manier om er achter te komen of dat lukt en dat is door de onderhandeling te beginnen”, aldus Wissink. De eerste verkenning was volgens haar constructief. „Nu moeten we echt inhoudelijk kijken.” Ook ChristenUnie-lijsttrekker Renate van der Velde stelt dat het nog geen ‘kat in het bakkie’ is voor een coalitieakkoord.