WK-shirts uit Zwolle: 'Geen Oranje? Dan juichen we toch voor de buren!'

Acts uit Deventer en Zwolle krijgen hulp van Sticks en De Staat

14 juni De Zwolse hiphop-act DFG, urban singer-songwriter Freez en het Deventer geluidsfenomeen Symphony of Fire gaan samenwerken met De Nieuwe Oost, het onbegrensde productiehuis voor talentontwikkeling in Oost-Nederland. Onbegrensd omdat ook Joe Goes Hunting uit Rotterdam een zetje in de goede richting gaat krijgen.