WO2-café in Stadkamer Zwolle: ‘dit mag nooit vergeten worden’

De twintigjarige Anton Kijk in de Vegte werd opnieuw in Duitsland tewerkgesteld. Zijn zoon toont een officieel document van een Duits ziekenhuis. ,,Hier kwam hij terecht toen een bomscherf zijn been raakte.’' Na de bevrijding door de Russen kwam hij via Frankrijk en België weer naar Nederland. ,,Hij verbleef onder meer in een klooster in Neufchateau. In die plaats ben ik later met mijn kinderen op vakantie geweest.’' Kijk in de Vegte schiet vol. ,,Ook dat was voor hem toen geen aanleiding erover te beginnen.’’ Kijk in de Vegte denkt dat zijn vader niet aan de ellende van de oorlog herinnerd wilde worden en er daarom altijd over zweeg. Des te belangrijker vindt hij het om zijn verhaal nu te delen. ,,Dit mag nooit vergeten worden.’'