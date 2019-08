‘Wolf doodt schaap’: regelmatig blijkt een hond de dader te zijn

Dat blijkt uit cijfers van Bij12, de organisatie die namens de provincies geld uitkeert aan eigenaren van vee of gewassen als wilde dieren de oorzaak van schade blijken.

Bij12 stelt aan de hand van dna-materiaal vast of schapen zijn gedood door een wolf of door andere dieren. Sinds august 2016 zijn er bij vermeende wolfaanvallen op schapen 24 gevallen geweest waarbij dna-onderzoek duidelijk maakte dat het roofdier níet de dader was. Bij de helft ervan bleek dat een hond de boosdoener was. In een aantal gevallen gevallen was niet meer vast te stellen wie de schapen doodde, maar was het volgens Bij12 in elk geval geen wolf.

Vos

Ook de vos komt regelmatig voor als dader. Dit roofdier is doorgaans niet sterk genoeg om een volwassen schaap te doden, maar een lammetje kan hij wel aan.

In het merendeel van alle onderzochte wolfaanvallen op schapen is de predator wel degelijk de dader. Sinds de onderzoeken van start gingen in 2015 hebben wolven in Nederland 238 schapen gedood.

Dat was in de afgelopen vier jaar het werk van mogelijk zo’n 26 wolven. Het precieze aantal blijkt niet uit de cijfers van Bij12. In 15 gevallen is duidelijk om welke wolf het gaat. In 11 gevallen is de wolf ‘onbekend’. De organisatie laat in het midden of dat 11 individuen zijn.

Roedel

Verreweg de meeste schapen werden gedood in Overijssel, Drenthe en Groningen en Friesland. Doorgaans is dat het werk van (jonge) dieren die door Nederland zwerven op zoek naar een plek voor een eigen roedel.

Drie wolven vonden tot nu toe zo’n eigen stek. Op de Noord-Veluwe kreeg een wolvenpaar die jaar jongen. Een wolvin op de Midden-Veluwe (niet ver van Apeldoorn) is voor zover bekend nog ‘single’.

Volledig scherm Onderzoek bij een doodgebeten schaap in het Overijsselse Den Ham. © Ferry de Goeijen