‘Wolf doodt schaap’: regelmatig blijkt een hond de dader

Bij12 komt in actie als een veehouder denkt dat zijn dode schapen slachtoffer zijn van een wolf. Vaak hebben ze gelijk, maken de cijfers duidelijk. In de afgelopen jaren waren 64 gevallen van wolfaanvallen op schapen. Daarnaast bleek 24 keer de dader helemaal geen wolf te zijn, maar een ander dier. In zeker de helft van die 24 gevallen maakte dna-onderzoek duidelijk dat een hond schapen had gedood.

Vos

Sinds de onderzoeken van start gingen in 2015 hebben wolven in Nederland zeker 238 schapen gedood. Dat was in de afgelopen vier jaar het werk van zo’n 26 wolven. Het precieze aantal blijkt niet uit de cijfers van Bij12. In 15 gevallen is duidelijk om welke wolf het gaat. In 11 gevallen is de wolf ‘onbekend’.