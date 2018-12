Wonen in de Zwolse watertoren: ‘Alleen maar ronde muren‘

videoPetra Schepens grijnst van oor tot oor. Ze heeft zojuist de eerste nacht doorgebracht in haar appartement in de watertoren aan de Zwolse Turfmarkt. De matrassen liggen nog op de kale betonvloer, maar dat mag de pret niet drukken. ,,Kijk toch eens, al die ramen rondom. Aan de ene kant zie je de zon opkomen en aan de andere kant onder gaan. Je zou hier de hele dag uit het raam kunnen hangen, zo veel is er te zien."

Jaren en jaren heeft het geduurd, maar de watertoren aan de Turfmarkt heeft eindelijk een woonbestemming. Na een ingrijpende verbouwing zijn 21 appartementen gerealiseerd. De wooneenheden op de onderste verdiepingen pakken een groot deel van de ronding mee. De bovenste etages zijn uitgebouwd en daar is elke verdieping opgedeeld in drie ‘taartpunten‘. Met minder leefruimte maar vanwege de hoogte een (nog) grootser uitzicht.

Camper

Petra Schepens en haar zoon Chay van 12 kozen voor de vierde etage. Ze delen samen één enkele leef-, eet-, kook- en slaapruimte van 65 vierkante meter waar ze 900 euro per maand voor betaalt. Compact, erkent ze. ,,Maar dat vind ik geen probleem. Hiervóór hebben we een jaar in een camper gewoond en door Europa gereisd, dus we zijn het gewend om weinig ruimte te hebben. En ik ben ook niet echt gehecht aan spullen.”

Afgelopen zomer viel haar oog bij toeval op een advertentie van de makelaar. Na een eerste bezichtiging was ze meteen verkocht, al was toen nog helemaal niet te zien hoe de appartementen eruit zouden gaan zien. Nu het eenmaal klaar is, is ze alleen maar enthousiaster geworden. ,,Al die ronde muren vind ik mooi. En de zeven hoge ramen die open kunnen slaan geven je een balkongevoel.” Want ja, dat is toch het belangrijkste minpuntje: geen buitenruimte. ,,Maar met enkele bewoners zijn we al in gesprek met de gemeente om te kijken of we de twee stukjes groen aan de voet van de watertoren tot buitenruimte voor de bewoners mogen bestempelen. Met een leuk tuintje, en misschien wel een voedselbos. Dat zou mooi zijn.”

Zoon Chay is met zijn 12 jaar het enige kind in de watertoren. ,,Hij vindt het ook wel stoer. Wie kan nou zeggen dat-ie in een watertoren woont?”

Verstilling

Op de negende etage is Jolmer Versteeg met de eerste werkzaamheden in zijn appartement begonnen. De Zwolse theatermaker bezocht uit nieuwsgierigheid de open dag van de watertoren en schreef zich in als geïnteresseerde. ,,Ik was altijd al verliefd op de watertoren.” Tot zijn verbazing kon hij er terecht en kon hij zelfs uitzoeken op welke verdieping hij wilde wonen. Het werd de negende. ,,Ik zei: ik doe het alleen als deze ramen open helemaal kunnen”, wijst hij op de grote raampartij in het midden van zijn appartement. En, terwijl hij over de balustrade hangt: ,,Er is zoveel te zien. Ik heb uitzicht op allemaal Zwolse verhalen. En 's avonds is het helemaal geweldig. Dan kijk je vanuit de verstilling naar de drukke stad.”