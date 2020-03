Woningbouwvereniging wil ontruiming woning pedo-activist Lelystad

Pedo-activist Nelson M. zat vandaag in de Rechtbank Lelystad in een kort geding van woningbouwvereniging Centrada. Centrada wil dat de woning van M. snel ontruimd wordt, voordat hij uit zijn voorarrest vrij komt. M. zit vast vanwege het bezit van kinderporno.

Na de uitzending van ‘Danny op straat’, waarin M. zei dat hij een politieke partij wil oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken, brak er een storm los rond M., die herkenbaar in beeld zijn verhaal gedaan had. Onder bewoners ontstond onrust, er werd gedemonstreerd en een petitie werd door 360 mensen ondertekend.

Naakt op balkon

In eerste instantie vond Centrada dat ze M. niet op grond van zijn denkbeelden uit de woning kon zetten. Maar, zo laat de woordvoerder nu aan de rechter weten, dat veranderde na alle onrust. ,,Bij mij heeft zich één bewoner van de flat gemeld. Zij had aangegeven dat ze haar zoontje van 3 niet meer naakt op het balkon in een babybadje durft te doen. Maar er zijn meer mensen die zich zorgen maken en er niet meer willen wonen als hij terugkeert. In die onrust vinden we dat er en eind moet komen aan de bewoning.”

Cobra ontploft

M. zelf zit er een beetje onverschillig bij, ruime zwart leren jas, nog ruimere zwarte spijkerbroek. Hij vindt het allemaal overdreven. ,,Er zijn twee mensen die een Facebook filmpje online hebben gezet van dat ze bij mij aanbelden en ik niet thuis was. Er is een cobra ontploft. Er is een buurvrouw die mijn adres bekend heeft gemaakt. Dat is het.”

De rechter vraagt wat hij gaat doen als dit verkeerd voor hem afloopt. Met een lachje: ,,Dan moet ik naar de dagopvang 500 meter verderop. Ik kan nergens naartoe. Ik weet niet hoe de daklozenopvang werkt.” De advocaat van Centrada pleit dat M. dit alles aan zichzelf te danken heeft. Hij zocht zelf de publiciteit, meerdere malen. Zelfs de burgemeester van Lelystad heeft M. verzocht zich niet meer als zodanig te uiten.

Lelystad is klein

De advocaat vindt dan ook dat er geen plek meer voor M. in Lelystad, dat hem geen vervangende woonruimte kan worden aangeboden. ,,Daarmee zouden we het probleem alleen maar verplaatsen. Zijn gezicht is bekend en Lelystad is klein. M. is in geen enkel opzicht teruggekomen op zijn uitspraken, terwijl hij zag wat hij teweeg heeft gebracht.”

De woordvoerder van Centrada legt uit dat ze echt geprobeerd hebben te kijken naar een andere woning. ,,In seniorenflats zou dan een optie zijn. Maar ook zij hebben kleinkinderen die komen. Ik kan het niet aan hen verkopen.”

Heksenjacht

De advocaat van M. meent dat het vandaag gaat over een huurcontract. Pedofiele geaardheid is niet strafbaar, stelt zij, het verrichten van pedofiele handelingen is dat wel. Als huurder mag je geen overlast veroorzaken. ,,Degenen die de petitie ondertekenden kwamen merendeels van buiten Lelystad. Net als de organisatie van de demonstratie. Zij hebben een heksenjacht geopend op iemand die ze niet kennen. De gemeente Lelystad heeft daarvoor een vergunning afgegeven, dus zij is verantwoordelijk voor de overlast.”

In de huurovereenkomst staat niet welke religie of overtuiging je moet hebben, het gaat over betaling en hoe je met woning omgaat, zegt de advocaat van M. ,,De meeste huizen zouden leeg komen te staan, als van iedereen met een andere overtuiging het huis zomaar ontruimd kan worden.”