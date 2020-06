Woningen en meer winkels in winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle

Video Doorboren woning Bergent­heim komt Henk S. duur te staan: oude celstraf voor lugubere moord komt weer bovendrij­ven

17 juni Henk S. (51) uit Hardenberg, de man die in mei onder invloed van alcohol een woning in Bergentheim doorboorde, moet een jaar de cel in vanwege de schending van zijn voorwaarden. Hij zat nog in zijn proeftijd na de geruchtmakende Zwolse woonbootmoord in 2007.