Woningen in en boven C&A Zwolle: zo ziet het er straks (zeer waarschijnlijk) uit

Zilveren Camera ondanks bezwaren in ‘afgelegen’ oude IJsselcen­tra­le Harculo

30 september Voor het derde jaar op rij is foto-expositie De Zilveren Camera te bekijken in Zwolle. Na het Dominicanenklooster (2019) en de Statenzaal (vorig jaar) is de bekende expositie dit jaar van 30 oktober tot en met 28 november te zien in de oude IJsselcentrale Harculo.