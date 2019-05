Woningnood in Oost-Nederland drijft jongeren naar containers en vakantieparken

Voor wie net begonnen is met werken is er vaak niets te krijgen op de woningmarkt. Ook buiten de grote steden, zoals op de Veluwe in Ermelo, is het voor starters soms onmogelijk om een huis te vinden. Steeds vaker is een alternatieve woonvorm zoals een vakantiepark, woonboot of een container noodgedwongen de oplossing.