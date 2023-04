Woningprijs daalt voor het eerst in negen jaar, maar stijgt juist in Overijssel: hoe zit dat?

Voor het eerst in negen jaar tijd is de gemiddelde prijs van een koopwoning per kwartaal in Nederland gedaald. Die prijs lag in het eerste kwartaal van dit jaar 0,7 procent lager dan in 2022, zo melden het CBS en het Kadaster. Niet iedere provincie kent echter een dalende trend: in Overijssel steeg de gemiddelde prijs juist. Hoe zit dat?