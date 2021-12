Woningwedloop: hoe gemeente de starter probeert te beschermen op de huizenmarkt

VRAAG BIJ HET NIEUWS Kun je kerstlamp­jes gewoon laten branden als je van huis bent? (en weet hoeveel dat kost?)

Als je de kerstboom nog niet in huis hebt, ga je ’m vast dit weekeinde halen. Vorig jaar, tijdens de complete lockdown, werd een recordaantal van drie miljoen bomen verkocht. We mochten nergens naartoe en zochten de gezelligheid in eigen huis. Nu we wel ietwat bewegingsvrijheid hebben rijst de vraag: ‘Kunnen we de lampjes laten branden als we van huis gaan?’ En misschien kan het wel, maar heb je enig idee hoeveel het kost aan elektriciteit?

11:00